Марк Зурер: инженер говорит лучшему гонщику в мире, что делать, так быть не должно

Марк Зурер: инженер говорит лучшему гонщику в мире, что делать, так быть не должно
Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер высказался о новом техническом регламенте.

«Главный повод для беспокойства в новом регламенте? То, что инженеру приходится говорить лучшему гонщику в мире, что делать. Так быть не должно. Формула-1 должна работать так, что пилот сам принимает решения во время гонки. А теперь ему будет указывать инженер, который, может, только что закончил обучение. И это сильно раздражает.

Раньше пилот сам решал, какую мощность ему использовать, мы всегда могли увеличить давление наддува или оставить как есть. Нам приходилось следить за расходом топлива, но пилот всё решал сам. Современными же машинами почти невозможно управлять без команд инженеров. Меня это раздражает», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.

Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
