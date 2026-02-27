Ральф Шумахер: будь в «Хаасе» другой руководитель, Мик бы всё ещё выступал в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о своём племяннике, пилоте IndyCar Мике Шумахере.

«Да, я его дядя, но, на мой взгляд, Мик заслуживает место в Формуле-1. Стал бы он семикратным чемпионом, как его отец? Это не имеет значения. Когда я смотрю на некоторых других пилотов, то понимаю, что он точно лучше. На самом деле я уже обсуждал этот вопрос с Флавио Бриаторе несколько недель назад. В этом весь мир Формулы-1. Ты приходишь и должен сразу же дать результат. Оправданий нет. И в первый сезон он нормально выступал в паре с Мазепиным.

Во второй сезон у него всё не очень складывалось в первых гонках. Он сильно отставал от Магнуссена, а затем были аварии. Я уверен, что Мик сейчас выступал бы в Формуле-1, будь в «Хаасе» тогда другой руководитель. Молодому гонщику необходима поддержка – особенно в трудные времена. Тебе не нужен человек, который постоянно кричит в прессе. Естественно, это тебе не помогает», — приводит слова Ральфа Шумахера Auto Motor und Sport.