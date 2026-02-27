Скидки
Мекис: пилоты будут больше влиять на происходящее в 2026 году по двум причинам

Мекис: пилоты будут больше влиять на происходящее в 2026 году по двум причинам
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о влиянии пилотов на гонки в 2026 году.

«Пилоты будут влиять больше, чем прежде – по двум причинам. Начнём с первого. Машины сейчас стали медленнее в поворотах и быстрее на прямых. Это означает, что по ходу круга гонщик проводит больше времени в поворотах, там, где он играет свою роль. Если упростить, то время, когда тебя ограничивает уровень сцепления, больше, чем в прошлом году. А значит, у пилота будет больше времени, чтобы проявить свой талант.

Второе — болиды и работа с энергией стали сложнее. Поэтому тот, кто сидит в машине, может влиять даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Нужно проделать много работы, чтобы извлечь максимум», — приводит слова Мекиса Motorsport.

