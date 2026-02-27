Скидки
Мекис: моя задача — сохранить ДНК «Ред Булл», а не перекроить фундамент

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о своей работе в австрийском коллективе.

«В первые дни я повторял себе не спешить с выводами. Это касалось не только людей, но и подхода к работе. Я знал, что в течение нескольких месяцев я получу более чёткое представление о команде. Так и случилось. С каждым днём ты чувствуешь, что всё больше контролируешь ситуацию, потому что лушче понимаешь людей и динамику. Как я уже говорил, я был настроен полностью понять реальность «Ред Булл», не фильтруя ее через свой прошлый опыт, а стараясь смотреть на вещи максимально широко.

Комнда показала себя невероятным образом. Каждый из сотрудников переживал изменения из-за ухода Хорнера. Но меня приняли очень тепло. Спустя несколько месяцев я понял, что моя задача – не перекроить фундамент команды, а сохранить её ДНК. Мы делаем всё, чтобы сделать машину быстрее, а остальное не имеет значения», – приводит слова Мекиса Motorsport.

Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
