Ральф Шумахер: не понимаю переход Мика в IndyCar, гонки на овалах опаснее

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о переходе своего племянника Мика в IndyCar.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что гонки на овалах со средними скоростями в 360 км/ч несколько опаснее, чем обычные заезды Формулы-1. Вот почему я всегда говорю, что не понимаю этот переход и не вижу в нём необходимости. Но Мик достаточно взрослый, чтобы понимать, что он делает. Я никогда не пробовал гоняться в IndyCar, но знаю тех, кто пробовал. Я общался с Флавио Бриаторе на эту тему. Он рассказывал, что забрал Фернандо Алонсо оттуда через год. Нико Хюлькенберг также однажды проводил тесты. Нужны крайне специфические качества. Вот почему я не понимаю этот переход.

Конечно, дверь в Формулу-1 для Мика закрыта. Этот переход её захлопнул, хотя она и так была закрыта после столь долгого отсутствия. Постоянно появляются новые таланты. Лео Форнароли только что стал чемпионом Формулы-2, а до этого он одержал победу в Формуле-3. Он отличный пилот и заслуживает шанс, в отличие от некоторых нынешних гонщиков», — приводит слова Ральфа Шумахера Auto Motor und Sport.