Палоу: «Макларен» меня не обманывал, я уважаю эту организацию

Чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался о завершении судебных тяжб с «Маклареном».

«Признаю, что в событиях лета 2023 года можно было поступить иначе. Я чувствовал, будто меня разрывают на части, в то время меня окружали не те люди, которые, как мне кажется, не желали мне добра. Тогда мне дали неверный совет или вообще не посоветовали ничего.

Оглядываясь назад, я понимаю, что если бы связался с Заком напрямую, то, возможно, всё сложилось бы иначе. «Макларен» и Зак всячески меня поддержали, они выполнили все обязательства, превзошли все ожидания и сдержали все обещания, которые дали по контрактам. «Макларен» меня не обманывал, я уважаю эту организацию», — написал Палоу в соцсетях.