Дэвидсон высказался о критике Ферстаппена в адрес нового регламента

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о словах четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» о новом техническом регламенте.

«Я понимаю, откуда это пошло. У каждого своё мнение, я бы сказал, что сейчас слишком рано рассуждать о таких вещах. Комментарии были сделаны после Барселоны, а это один из самых тяжёлых автодромов с точки зрения поднятия ноги с педали газа и так далее. Бахрейн сильно отличается от Барселоны, здесь вызов меньше, а поднимать ногу с педали газа не приходится или почти не приходится. Антигонки это или нет? Стоит дождаться первого этапа, чтобы делать выводы.

Конечно, отличия в сравнении с прошлыми сезонами есть, но не думаю, что команду это хоть как-то расстроит. Это просто интересная точка зрения конкретного человека. Как сказал Джордж Расселл, давайте погоняемся, а затем посмотрим. Давайте останемся открытыми к новому. Человек по своей природе скептически относится к переменам. Просто подождём и посмотрим», — приводит слова Дэвидсона RacingNews365.