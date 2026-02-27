Скидки
«Думал, мне конец». Хаджар — об аварии на тестах

Комментарии

Французский пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о своей аварии на тестах в Барселоне.

«Когда я попал в аварию, первым делом подумал о Пьере, попавшем в похожий инцидент после перехода в «Ред Булл». Я зашёл в соцсети, прочитал всё, что там писали, и подумал, что мне конец на весь сезон. И, по правде говоря, я именно это и пережил.

Работа с Максом Ферстаппеном? Опыт невозможно купить, это очень важно. Когда у тебя за плечами три сотни Гран-при, а ты смог извлечь из них максимум, конечно, у тебя есть преимущество перед таким парнем, как я», — приводит слова Исака Хаджара RacingNews365.

Комментарии
