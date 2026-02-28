Стелла: первую половину сезона мы будем играть от обороны

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о перспективах команды в первых гонках сезона-2026 Формулы-1.

«Нам придётся постараться, чтобы нагнать остальных. Нужно как можно быстрее улучшить болид. Как только прояснится расстановка сил, процесс развития машины станет ключевым фактором. Я воспользуюсь футбольной метафорой — первую половину сезона мы будем играть от обороны и будем стараться пользоваться контратаками.

В Мельбурне наша машина будет той же, что и на тестах. Мы внесём незначительные аэродинамические изменения и продолжим работать над важными аспектами, такими как вес», — приводит слова Стеллы Motorsport-Total.