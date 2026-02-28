Пуршер — о работе тест-пилота в «Мерседесе»: хотел бы выступить в практике

Тест-пилот «Мерседеса» Тео Пуршер высказался о своей роли в команде.

«На некоторых Гран-при я буду присутствовать в роли резервного пилота, когда будет недоступен Фредерик Вести, потому что он будет выступать в ИМСА. Так что иногда я буду соприкасаться с этапами Формулы-1.

Всем пилотам нужны правильные ощущения – нужно испытывать то же, что и Джордж Расселл и Кими Антонелли на треке, чтобы наша работа им помогла. Иначе мы потеряем верный путь.

Я бы хотел принять участие в тренировке. Преимущество в возможности проехать за рулём болида Формулы-1 в том, что это позволяет лучше сопоставить данные с работой симулятора. Так можно достичь идеальных результатов в симуляторе», – приводит слова Пуршера Auto Hebdo.