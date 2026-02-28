Скидки
Хэмилтон заявил, что провёл самую интенсивную подготовку в карьере перед сезоном-2026

Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что этой зимой провёл самую интенсивную подготовку за всю карьеру перед стартом сезона Формулы-1 2026 года.

Пилот «Феррари» опубликовал в социальных сетях видео тренировок, сопроводив их подписью:
«Это самая интенсивная межсезонная подготовка в моей карьере. Я каждый день работаю на пределе, чтобы стать сильнее, чем когда-либо в этом году. Силовые тренировки, кардио, гибкость — всё направлено на прогресс и выносливость. Увидимся скоро, Мельбурн».

Новый сезон Формулы-1 стартует 6-8 марта в Мельбурне, где состоится Гран-при Австралии.

