Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что уже задумывается о завершении карьеры в Формуле-1 и не планирует посвящать гонкам всю жизнь.

«Определённо ближе к концу, это точно. Нынешний регламент, скажем так, не способствует долголетию моей карьеры в Формуле-1. Но это не имеет значения. Я уже очень доволен своей карьерой и могу спокойно оставить всё это. У меня есть другие проекты.

Кому вообще важно в 60 или 70 лет, выиграл ты четыре титула или десять? Я предпочту провести это время с семьёй. Жизнь одна, и я не хочу 25 лет из неё провести только в гонках», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.