Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1

Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что уже задумывается о завершении карьеры в Формуле-1 и не планирует посвящать гонкам всю жизнь.

«Определённо ближе к концу, это точно. Нынешний регламент, скажем так, не способствует долголетию моей карьеры в Формуле-1. Но это не имеет значения. Я уже очень доволен своей карьерой и могу спокойно оставить всё это. У меня есть другие проекты.

Кому вообще важно в 60 или 70 лет, выиграл ты четыре титула или десять? Я предпочту провести это время с семьёй. Жизнь одна, и я не хочу 25 лет из неё провести только в гонках», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

Материалы по теме
Брандл: уверен, что у Ферстаппена есть путь к отступлению
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android