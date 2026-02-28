Вольф: президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поддержал «Мерседес» в споре о моторах

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поддержал немецкую команду в споре по поводу новых моторов Формулы-1 2026 года.

Напомним, четыре производителя моторов, соперничающие с «Мерседесом», — «Ред Булл» с «Фордом», «Феррари», «Ауди» и «Хонда» — предложили Комитету силовых установок (PUAC) ввести новый тест на степень сжатия при высоких температурах. Сейчас этот вопрос вынесен на электронное голосование ФИА, результаты которого должны быть подведены 28 февраля.

Вольф ответил на вопрос, не создаёт ли эта ситуация опасный прецедент, когда аэродинамика или другие элементы могут стать следующей мишенью для объединённых соперников.

«Это касается не только команд. Вам нужны голоса руководящего органа и голоса обладателя коммерческих прав. Если они решат разделить мнение и повестку, тогда вы в пролёте.

Всё это время мы чувствовали поддержку со стороны Мохаммеда бен Сулайема. Это человек, которому, что интересно, очень близки двигатели и машины, и поэтому с его точки зрения было очевидно, что говорят правила и что они применяются правильно.

Ну да, конечно, он президент ФИА. У него есть все полномочия, чтобы участвовать в принятии решений. В конечном счёте решение за ним. Когда есть супербольшинство — четыре производителя двигателей плюс Стефано [Доменикали] плюс Мохаммед, — тогда можно сказать: «Хорошо, это уже не объединение против одного поставщика», — приводит слова Вольфа издание PlanetF1.

Он также выразил уверенность, что генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали будет смотреть на ситуацию со стороны, исключая какие-либо игры или манипуляции.