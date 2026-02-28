Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Таиланда, Марк Маркес — второй

Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Таиланда, Марк Маркес — второй
Комментарии

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки показал лучшее время во второй сессии квалификации первого этапа сезона MotoGP — Гран-при Таиланда. Квалификационные заезды прошли в субботу, 28 февраля, на автодроме «Чанг» в Бурираме.

Второе время показал действующий чемпион мира Марк Маркес на «Дукати». Он уступил лидеру 0,035 секунды. Третью строчку занял Рауль Фернандес из команды «Трэкхаус Рейсинг» (отставание — 0,224 секунды).

Результаты квалификации ГП Таиланда:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.652.
2. Марк Маркес («Дукати») +0,035.
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,224.
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,266.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +0,349.
6. Педро Акоста («КТМ») +0,409.
7. Алекс Маркес («Грезини») +0,425.
8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,559.
9. Франко Морбиделли («ВР46») +0,669.
10. Хоан Мир («Хонда») +0,733.

Материалы по теме
«Априлья» признала «Дукати» ориентиром после тестов MotoGP в Сепанге
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android