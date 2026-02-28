Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Таиланда, Марк Маркес — второй

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки показал лучшее время во второй сессии квалификации первого этапа сезона MotoGP — Гран-при Таиланда. Квалификационные заезды прошли в субботу, 28 февраля, на автодроме «Чанг» в Бурираме.

Второе время показал действующий чемпион мира Марк Маркес на «Дукати». Он уступил лидеру 0,035 секунды. Третью строчку занял Рауль Фернандес из команды «Трэкхаус Рейсинг» (отставание — 0,224 секунды).

Результаты квалификации ГП Таиланда:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.652.

2. Марк Маркес («Дукати») +0,035.

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,224.

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,266.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +0,349.

6. Педро Акоста («КТМ») +0,409.

7. Алекс Маркес («Грезини») +0,425.

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,559.

9. Франко Морбиделли («ВР46») +0,669.

10. Хоан Мир («Хонда») +0,733.