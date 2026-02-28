Педро Акоста выиграл спринт Гран-при Таиланда, Маркес получил штраф

Пилот «КТМ» Педро Акоста одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе сезона MotoGP — Гран-при Таиланда. Спринт прошёл в субботу, 28 февраля, на автодроме «Чанг» в Бурираме.

Обладатель поула по итогам квалификации Марко Бедзекки сошёл на втором круге, будучи лидером. После этого борьба за победу развернулась между Акостой и действующим чемпионом мира Марком Маркесом.

На предпоследнем круге Акоста воспользовался ошибкой Маркеса и вышел вперёд. В конце того же круга Маркес предпринял ответную атаку, но вытеснил соперника с трассы, что вызвало расследование стюардов. За полкруга до финиша они приняли решение наказать Маркеса, обязав его уступить одну позицию. 33-летний гонщик выполнил требование на последнем повороте.

Третье место занял Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг».

Результаты спринта:

1. Педро Акоста («КТМ») — 19:39.155.

2. Марк Маркес («Дукати») +0,108.

3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,540.

4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +2,100.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +3,851.

6. Брэд Биндер («КТМ») +4,612.

7. Жоан Мир («Хонда») +4,924.

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,748.

9. Франческо Баньяя («Дукати») +6,910.

10. Лука Марини («Хонда») +7,796.