Гран-при Таиланда MotoGP, спринт: результаты

Педро Акоста выиграл спринт Гран-при Таиланда, Маркес получил штраф
Пилот «КТМ» Педро Акоста одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе сезона MotoGP — Гран-при Таиланда. Спринт прошёл в субботу, 28 февраля, на автодроме «Чанг» в Бурираме.

Обладатель поула по итогам квалификации Марко Бедзекки сошёл на втором круге, будучи лидером. После этого борьба за победу развернулась между Акостой и действующим чемпионом мира Марком Маркесом.

На предпоследнем круге Акоста воспользовался ошибкой Маркеса и вышел вперёд. В конце того же круга Маркес предпринял ответную атаку, но вытеснил соперника с трассы, что вызвало расследование стюардов. За полкруга до финиша они приняли решение наказать Маркеса, обязав его уступить одну позицию. 33-летний гонщик выполнил требование на последнем повороте.

Третье место занял Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг».

Результаты спринта:

1. Педро Акоста («КТМ») — 19:39.155.
2. Марк Маркес («Дукати») +0,108.
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,540.
4. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +2,100.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +3,851.
6. Брэд Биндер («КТМ») +4,612.
7. Жоан Мир («Хонда») +4,924.
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,748.
9. Франческо Баньяя («Дукати») +6,910.
10. Лука Марини («Хонда») +7,796.

