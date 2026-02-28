ФИА изменила регламент Формулы-1 после спора о моторе «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в технический регламент Формулы-1, урегулировав ситуацию с коэффициентом сжатия моторов.

Напомним, в зимний период появилась информация, что «Мерседес» нашёл лазейку, позволяющую увеличить степень сжатия двигателя при высоких температурах, хотя по регламенту замеры должны проводиться при температуре окружающей среды. Четыре других производителя силовых установок — «Ред Булл» с «Фордом», «Феррари», «Ауди» и «Хонда» — выразили обеспокоенность и предложили ввести дополнительный тест.

Первоначально предполагалось, что новые проверки вступят в силу с 1 августа после одобрения на Комиссии Формулы-1. Однако, согласно обновлённой редакции технического регламента, новые правила начнут действовать уже с 1 июня.

В статье C5.4.3 техрегламента указано, что до 31 мая 2026 года степень сжатия измеряется при температуре окружающей среды. С 1 июня по 31 декабря 2026 года замеры будут проводиться как при температуре окружающей среды, так и при 130°C. Запрещены любые компоненты или механизмы, предназначенные для изменения коэффициента сжатия в рабочих условиях выше 16,0. С 2027 года измерения будут проводиться только при «горячей» температуре.

Таким образом, команды, использующие моторы «Мерседеса», смогут использовать предполагаемое преимущество в первых семи гонках сезона до вступления новых правил в силу. В самой немецкой команде преуменьшали значимость технической находки, однако соперники указывали на возможное серьёзное преимущество.