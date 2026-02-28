Скидки
ФИА изменила формат квалификации Формулы-1 на сезон-2026

ФИА изменила формат квалификации Формулы-1 на сезон-2026
Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в формат квалификации Формулы-1 на сезон-2026. Корректировка связана с расширением пелотона: в чемпионат вошла 11-я команда — «Кадиллак».

Согласно обновлённому регламенту, по итогам Q1 и Q2 теперь будут выбывать не пять, а шесть гонщиков, показавших худшее время. При этом в финальном сегменте Q3 по-прежнему примут участие 10 пилотов.

Также увеличена продолжительность решающей части квалификации: вместо 12 минут Q3 теперь будет длиться 13 минут. Перерыв между Q2 и Q3 сокращён с восьми до семи минут.

ФИА изменила регламент Формулы-1 после спора о моторе «Мерседеса»

Видео. Все российские гонщики Формулы-1:

