ФИА отменила обязательную стратегию двух пит-стопов на Гран-при Монако

Международная автомобильная организация (ФИА) отказалась от обязательной стратегии двух пит-стопов на Гран-при Монако.

Правило было введено в прошлом сезоне с целью повысить зрелищность гонки на узкой городской трассе, где традиционно сложно обгонять. Однако ожидаемого эффекта нововведение не принесло — ход гонки во многом определялся стратегическими манёврами, а не борьбой на трассе.

В обновлённом регламенте на сезон-2026 данное требование отсутствует, и этап в Монако вернётся к стандартным правилам проведения гонок Формулы-1.

Ранее стало известно, что ФИА изменила регламент Формулы-1 после спора о моторе «Мерседеса» и внесла изменения в формат проведения квалификации чемпионата.

