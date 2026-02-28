ФИА отменила обязательную стратегию двух пит-стопов на Гран-при Монако

Международная автомобильная организация (ФИА) отказалась от обязательной стратегии двух пит-стопов на Гран-при Монако.

Правило было введено в прошлом сезоне с целью повысить зрелищность гонки на узкой городской трассе, где традиционно сложно обгонять. Однако ожидаемого эффекта нововведение не принесло — ход гонки во многом определялся стратегическими манёврами, а не борьбой на трассе.

В обновлённом регламенте на сезон-2026 данное требование отсутствует, и этап в Монако вернётся к стандартным правилам проведения гонок Формулы-1.

