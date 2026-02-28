Гюнтер Штайнер — о работе в MotoGP: прежде чем говорить, нужно слушать

Бывший руководитель «Хааса» в Формуле-1 итальянец Гюнтер Штайнер, ставший главой команды MotoGP Tech3 KTM, поделился первыми впечатлениями от работы в новом для себя чемпионате.

«Прошло почти два года с тех пор, как у меня появилась эта идея, и вот мы здесь. Сейчас я просто пытаюсь впитать как можно больше информации, что непросто, потому что это очень сложная история и нам нужно знать всё. Прежде чем говорить, нужно слушать, потому что, знаете, когда говоришь, не понимая, о чём идёт речь, можно очень быстро начать выглядеть глупо», — приводит слова Штайнера издание Motorsport.

В MotoPG стилизовали подписание контракта с гонщиком под свадьбу: