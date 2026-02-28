Над автодромом «Яс Марина», где ежегодно проводится ГП Абу-Даби, сработала ПВО — источник

В Абу-Даби (ОАЭ) жители и туристы сообщают о работе ПВО в небе над городом. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», кадры срабатывания систем зафиксированы в районе автодрома «Яс Марина», где традиционно проводится Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Министерство внутренних дел ОАЭ направило жителям экстренное оповещение по мобильной связи с призывом соблюдать осторожность и следить за официальной информацией.

По сообщениям государственного информационного агентства WAM и Reuters, силы ПВО ОАЭ перехватили несколько иранских баллистических ракет. В результате падения обломков одной из перехваченных ракет в населённом пункте погиб один человек, несколько получили лёгкие ранения. Министерство обороны ОАЭ назвало произошедшее «вопиющим нападением» и оставило за собой право на ответ.