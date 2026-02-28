Скидки
Пилот «Феррари» Шарль Леклер женился на Александре Сен-Млё — источник

Комментарии

Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер и его возлюбленная Александра Сен-Млё сыграли свадьбу в Монако 28 февраля. Об этом сообщает издание Pulse Sports.

Поводом для обсуждения события стало появление ряда видео с пилотом и его невестой в социальных сетях. В руках Александры также был замечен букет, напоминающий свадебный. Но официального подтверждения от пары пока не поступало.

Пара объявила о помолвке в ноябре 2025 года. Предложение Леклер сделал в необычной форме — на шее у их таксы Лео висел жетон с надписью: «Папа хочет жениться на тебе!» Леклер и Сен-Млё встречаются с марта 2023 года.

По сообщениям источника, на свадьбу молодожёны прибыли за рулём легендарного автомобиля Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска. Эта модель является одной из самых дорогих в мире — оригинальные версии оцениваются в сумму от $ 34 млн до $ 40 млн на аукционах.

