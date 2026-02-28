Формула-1 и ФИА выпустили заявление на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство Формулы-1 внимательно отслеживают эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая может повлиять на проведение Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

«Наши следующие три гонки — в Австралии, Китае и Японии, не на Ближнем Востоке. До этих этапов ещё несколько недель. Мы как всегда внимательно следим за подобными ситуациями и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», — приводит заявление руководства Формулы-1 издание PlanetF1.

Многие сотрудники команд ищут альтернативные маршруты перелёта в Мельбурн на открытие сезона, чтобы избежать транзита через регион. Обычно рейсы из Европы в Австралию проходят через Доху, Дубай или Абу-Даби.

Это не первый случай, когда Формула-1 сталкивается с последствиями конфликтов в регионе. В 2022 году во время Гран-при Саудовской Аравии ракетный удар был нанесён по объекту Aramco неподалёку от трассы в Джидде, однако гонка прошла по расписанию после заверений местных служб безопасности.