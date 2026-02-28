Скидки
Тесты шин «Пирелли» в Бахрейне отменены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Двухдневные тесты шин «Пирелли» на мокрой трассе в Бахрейне с участием «Макларена» и «Мерседеса» отменены на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщают издание PlanetF1 и журналист Томас Майер.

Испытания должны были пройти в конце февраля на автодроме «Сахир». Для тестов планировалось использовать машины-прототипы, адаптированные под технический регламент 2026 года. Руководство трассы разработало специальную систему орошения, позволяющую равномерно увлажнять всё покрытие, чтобы создать условия для тестирования промежуточных и дождевых шин.

Однако из-за обострения ситуации в регионе и связанных с этим рисков тесты были отменены. Как сообщает PlanetF1, сотрудники команд, уже находившиеся на месте, сейчас пытаются вернуться в Великобританию или отправиться в Австралию, где 6 марта стартует сезон-2026 Гран-при Мельбурна.

Формула-1 и ФИА выпустили заявление на фоне ситуации на Ближнем Востоке
