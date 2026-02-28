Скидки
Команды Ф-2 могут остаться без оборудования в Австралии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сразу несколько команд Формулы-2 столкнулись с проблемами из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта. Как сообщает издание SoyMotor, у нескольких коллективов возникли проблемы с логистикой из-за закрытия различных аэропортов на Ближнем Востоке.

Сообщается, что часть оборудования может не прибыть в Австралию на первый этап чемпионата вовремя.

При этом в настоящий момент Формула-1 изучает альтернативные варианты полётов, поскольку часть пилотов должна отправиться в Мельбурн в ближайшие два дня.

Это не первый случай, когда Формула-1 сталкивается с последствиями конфликтов в регионе. В 2022 году во время Гран-при Саудовской Аравии ракетный удар был нанесён по объекту Aramco неподалёку от трассы в Джидде, однако гонка прошла по расписанию после заверений местных служб безопасности.

Тесты шин «Пирелли» в Бахрейне отменены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
