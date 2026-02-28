Скидки
Монтойя призвал «Астон Мартин» воспринимать первые этапы как тесты

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя прокомментировал ситуацию вокруг команды «Астон Мартин».

«Им нужно начать менять ситуацию. Дело даже не в конкуренции, им просто нужно начать использовать все мощности, возможности, накатать дистанцию. Им нужно начать понимать, как всё работает, собрать информацию.

Они не должны торопиться. Нужно сказать пилотам, что первые этапы — это тесты. Нас не интересует скорость или что-то ещё. Мы не пытаемся добиться максимальной мощности. Её попросту не будет. Команде нужно попробовать различные режимы, чтобы проверить надёжность мотора. После этого они ужу начнут понимать работу систем», – приводит слова Монтойи AS.

Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
