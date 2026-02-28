Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кто знает, правильное ли это решение?» В «Альпин» высказались о заднем антикрыле

«Кто знает, правильное ли это решение?» В «Альпин» высказались о заднем антикрыле
Комментарии

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о своеобразной конструкции заднего антикрыла французской команды, которое не поднимается в активном режиме, а, напротив, — опускается.

«Нервничал ли я, когда увидел, что другие поступили не так, как мы? Конечно. Думаю, ответ на этот вопрос будет точнее в ходе сезона. После такого года, как был у нас в 2025-м, ко всему относишься вполне спокойно.

Когда что-то выглядит необычно, необязательно, это неправильно. Мы поступили так по собственным причинам, но, конечно, подумали, что оно не такое, как у других. Разница была очевидна, но ответа на вопрос, правильное ли это было решение, нет. Мы всё оцениваем, в том числе увиденное у других болидов. Если мы что-то увидим, смоделируем и попытаемся воспроизвести», — приводит слова Нильсена PlanetF1.

Материалы по теме
«Уильямс» и «Альпин» на вторых тестах использовали не последнюю версию мотора «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android