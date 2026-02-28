«Кто знает, правильное ли это решение?» В «Альпин» высказались о заднем антикрыле

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о своеобразной конструкции заднего антикрыла французской команды, которое не поднимается в активном режиме, а, напротив, — опускается.

«Нервничал ли я, когда увидел, что другие поступили не так, как мы? Конечно. Думаю, ответ на этот вопрос будет точнее в ходе сезона. После такого года, как был у нас в 2025-м, ко всему относишься вполне спокойно.

Когда что-то выглядит необычно, необязательно, это неправильно. Мы поступили так по собственным причинам, но, конечно, подумали, что оно не такое, как у других. Разница была очевидна, но ответа на вопрос, правильное ли это было решение, нет. Мы всё оцениваем, в том числе увиденное у других болидов. Если мы что-то увидим, смоделируем и попытаемся воспроизвести», — приводит слова Нильсена PlanetF1.