Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоран Мекис: Ферстаппен олицетворяет автоспорт

Лоран Мекис: Ферстаппен олицетворяет автоспорт
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о совместной работе с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Это фантастика. Макс Ферстаппен является олицетворением автоспорта во всех его аспектах. Нет ни одной детали, которую он бы упускал. Все видят, что он может делать за рулём, но когда смотришь за всем этим изнутри, можешь восхищаться его невероятным техническим чутьём и всесторонним пониманием спорта. Это связано с тем, что он всю свою жизнь проводит в мире гонок.

У него неограниченный взгляд, а его роль не заканчивается управлением болидом. Он по-настоящему вдохновляет всех, кто работает над проектом, играет ключевую роль в нашей системе. Макс вовлечён во все решения команды. В условиях таких серьезных изменений правил это очень важно», – приводит слова Мекиса Motorsport.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android