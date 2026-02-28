Лоран Мекис: Ферстаппен олицетворяет автоспорт

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о совместной работе с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Это фантастика. Макс Ферстаппен является олицетворением автоспорта во всех его аспектах. Нет ни одной детали, которую он бы упускал. Все видят, что он может делать за рулём, но когда смотришь за всем этим изнутри, можешь восхищаться его невероятным техническим чутьём и всесторонним пониманием спорта. Это связано с тем, что он всю свою жизнь проводит в мире гонок.

У него неограниченный взгляд, а его роль не заканчивается управлением болидом. Он по-настоящему вдохновляет всех, кто работает над проектом, играет ключевую роль в нашей системе. Макс вовлечён во все решения команды. В условиях таких серьезных изменений правил это очень важно», – приводит слова Мекиса Motorsport.