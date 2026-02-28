Дэвид Крофт — о проблемах «Астон Мартин»: Эдриан Ньюи — не Гарри Поттер

Комментатор Дэвид Крофт высказался о ситуации в команде «Астон Мартин».

«В лице Эдриана Ньюи «Астон Мартин» удалось получить величайшего конструктора в истории автоспорта. Но Ньюи — не Гарри Поттер. Он не может просто взмахнуть волшебной палочкой и в одно мгновение создать лучшую машину в пелотоне. К тому же тот поздно пришёл и поздно подключился к проекту. Когда Ньюи начал работать в команде, у них не работала ни аэродинамическая труба, ни новый симулятор. Да и «Хонда» на этот раз сделала двигатель, который пока не соответствует требованиям.

Быстро исправить ситуацию не получится. «Астон Мартин» покинул тесты в Бахрейне в статусе самого медленного коллектива, у них самый ненадёжный болид, это не то положение, в котором должна находиться команда. Но все изначально понимали, что они окажутся в положении догоняющих», — приводит слова Крофта Motorsport.