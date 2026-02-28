Скидки
Лиам Лоусон: не думаю, что у «Рейсинг Буллз» есть какая-то специфическая проблема

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о проблемах команды по итогам тестов в Бахрейне.

«Если говорить о проблемах, я бы отметил только небольшую нестабильность болида в его поведении. Да и в целом в последний день тестов машина заработала намного лучше как на торможениях, так и на входе в повороты, так что всё было не так уж и плохо. Мы многое попробовали, какие-то вещи не сработали, а какие-то решения, наоборот, оказались достаточно удачными.

Так что не думаю, что у «Рейсинг Буллз» есть какая-то специфическая проблема, которая ограничивала бы возможности машины. Нужно просто собрать всё воедино и как можно лучше подготовиться к первому Гран-при сезона. В Мельбурне всё будет сильно отличаться от того, что было в Бахрейне», – приводит слова Лоусона RacingNews365.

