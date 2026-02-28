Инсайдер: Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин»

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слейтер высказался о перспективах Кристиана Хорнера в Формуле-1.

«Как мне кажется, всё могло сложиться так, что Эдриан Ньюи подал сигнал Строллу-старшему, что он способен сам справиться с руководством, что «Астон Мартин» не нужен Кристиан Хорнер. Мы точно знаем, что Хорнеру поступало предложение стать акционером «Астон Мартин» и получить руководящую роль в команде.

Но сейчас Хорнер и соратники сделали запрос по поводу «Альпин». И их интересует пакет акций Otro Capital, который стоит на продаже. К сентябрю условия выкупа акций могут измениться, так что Хорнеру и его людям нужно будет что-то сделать к тому моменту», – приводит слова Слейтера F1 Oversteer.