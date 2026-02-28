Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Смедли оценил силу топ-команд в преддверии старта сезона-2026 Формулы-1

Смедли оценил силу топ-команд в преддверии старта сезона-2026 Формулы-1
Комментарии

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли высказался о расстановке сил в пелотоне в преддверии старта сезона-2026.

«По результатам тестов в Бахрейне можно говорить, что группа лидеров окончательно сформировалась. На старте сезона сильно должен выглядеть «Мерседес», это определённо. «Ред Булл» тоже смотрится сильно — команда по скорости рядом с «Мерседесом», а по гоночному темпу, возможно, у них даже есть небольшое преимущество.

«Феррари» тоже проделала отличную работу, было здорово видеть на их болиде инновационные решения. Думаю, «Феррари» будет рядом. Что до «Макларена», то на тестах, возможно, был всё-таки немного позади первой тройки, но не очень далеко. Они тоже в борьбе. Как здорово видеть и интересную борьбу в середине пелотона. Посмотрим, что будет в Австралии, но команды из средней группы, возможно, смогут приблизиться к лидерам», – приводит слова Смедли Motorsport Week.

Материалы по теме
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android