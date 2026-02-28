Смедли оценил силу топ-команд в преддверии старта сезона-2026 Формулы-1

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли высказался о расстановке сил в пелотоне в преддверии старта сезона-2026.

«По результатам тестов в Бахрейне можно говорить, что группа лидеров окончательно сформировалась. На старте сезона сильно должен выглядеть «Мерседес», это определённо. «Ред Булл» тоже смотрится сильно — команда по скорости рядом с «Мерседесом», а по гоночному темпу, возможно, у них даже есть небольшое преимущество.

«Феррари» тоже проделала отличную работу, было здорово видеть на их болиде инновационные решения. Думаю, «Феррари» будет рядом. Что до «Макларена», то на тестах, возможно, был всё-таки немного позади первой тройки, но не очень далеко. Они тоже в борьбе. Как здорово видеть и интересную борьбу в середине пелотона. Посмотрим, что будет в Австралии, но команды из средней группы, возможно, смогут приблизиться к лидерам», – приводит слова Смедли Motorsport Week.