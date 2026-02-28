Скидки
Монтойя раскритиковал слова Ферстаппена о новом техническом регламенте

Монтойя раскритиковал слова Ферстаппена о новом техническом регламенте
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о критике новых машин со стороны пилота «Ред Булл», четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Макс может говорить всё, что думает. C другой стороны, он четырёхкратный чемпион Формулы-1. К его мнению прислушиваются болельщики. И если пилот такого уровня говорит, что новые машины — провал, то и люди будут так думать.

Ферстаппен должен понимать свою ответственность перед Формулой-1. Как сказал Норрис: «Если не нравится, то пусть уходит. Незаменимых нет». Я согласен, что гонки Формулы-1 станут другими. Но плохо ли это? Нет», – приводит слова Хуана Пабло Монтойи GPBlog.

Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
Написанные кровью правила. Как технический регламент Формулы-1 изменился за 76 лет
