Антонелли — о новых моторах: этап в Мельбурне для многих станет шоком

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о новом моторном регламенте Формулы-1.

«Сейчас основная задача пилота за рулём болида в том, чтобы добиться правильного распределения энергии в работе силовой установки. Потому что в Мельбурне всё будет иначе в сравнении с тем, какой была ситуация в Бахрейне. Я уверен, что с точки зрения работы батареи этап в Мельбурне для многих станет шоком. Нам нужно будет найти способ добиться оптимального распределения энергии. Вот почему команда очень много времени уделяет работе на симуляторе.

В Бахрейне у нас было всего шесть дней тестов. То есть у команды было полно времени, чтобы подобрать правильные настройки и оптимизировать работу силовой установки. Но в Мельбурне у нас будет всего три сессии свободных заездов, после чего сразу квалификация. Так что нам нужно постараться найти оптимальный подход уже к первой тренировке», – приводит слова Антонелли RacingNews365.