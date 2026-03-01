Скидки
Вольф: хочется надеяться, что «Мерседес» входит в группу лидеров

Вольф: хочется надеяться, что «Мерседес» входит в группу лидеров
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф оценил расстановку сил в пелотоне.

«То, что мы уверенно начали тесты и хорошо их провели, принесло чувство облегчения. Наши пилоты довольны болидом «Мерседеса». Если судить по времени на круге, мы в любом случае вряд ли сильно отстаём от конкурентов, как это было в последние три-четыре года.

Но мы сейчас не знаем, где находимся в расстановке сил. Потому что 10 лишних кг топлива на борту болида стоят вам около 0,3 секунды на круге. Так что о расстановке сил в пелотоне можно только гадать. Я бы сказал, что сейчас в лидерах всё те же четыре команды. И мы входим в группу лидеров, хотелось бы на это надеяться», – приводит слова Вольфа RacingNews365.

«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
