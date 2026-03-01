Макглоклин выиграл квалификацию первого этапа IndyCar, Грожан — 6-й, Шумахер — 21-й

Новозеландский гонщик команды «Пенске» Скотт Макглоклин показал лучшее время в квалификации первого этапа сезона-2026 IndyCar, проходящего в Сент-Питерсберге.

Вторым по итогам сессии стал экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, третьим норвежец Деннис Хаугер.

Действующий и четырёхкратный чемпион серии Алекс Палоу по итогам сессии остался четвёртым. Ромен Грожан по итогам сессии показал шестой результат.

Дебютант чемпионата, немецкий гонщик Мик Шумахер остался 21-м по итогам квалификации

IndyCar. Сент-Питерсберг. Квалификация

1. Скотт Макглоклин («Пенске») — 01:00.5426.

2. Маркус Эрикссон («Андретти») +0.0195.

3. Деннис Хаугер («Дэйл Койн Рейсинг») +0.0317.

4. Алекс Палоу («Чип Ганасси Рейсинг») +0.1416.

5. Дэвид Малукас («Пенске») +0.2212.

6. Ромен Грожан («Дэйл Койн Рейсинг») +0.8036.

...21. Мик Шумахер («РЛЛ») 01:01.3983.