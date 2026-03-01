Скидки
Пиастри показал специальный шлем на Гран-при Австралии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри показал шлем, который он будет использовать на предстоящем домашнем этапе чемпионата мира, Гран-при Австралии.

Фото: Соцсети Оскара Пиастри

Напомним, по итогам прошлого сезона Пиастри занял третье место в личном зачёте Формулы-1, уступив своему напарнику по команде Ландо Норрису, ставшему чемпионом, и четырёхкратному обладателю титула Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2026:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
8. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
9. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
10. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
11. «Кадиллак» — Валттери Боттас и Серхио Перес.

