Алекс Албон показал специальный шлем на Гран-при Австралии

Тайский пилот «Уильямса» Алекс Албон продемонстрировал дизайн шлема, с которым он будет выступать на первом этапе сезона-2026 Формулы-1, Гран-при Австралии.

Фото: Кадр из видео

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс закончили сезон-2025 Формулы-1 в топ-10 — Албон по итогам чемпионата занял восьмое место в личном зачёте, а Сайнс стал девятым. Третье место Карлоса Сайнса на Гран-при Катара помогло «Уильямсу» гарантировать пятую позицию в Кубке конструкторов за один этап до конца сезона-2025.

Напомним, Гран-при Австралии пройдёт с 6 по 8 марта 2026 года.

Нынешний сезон станет первым для Формулы-1 в новом регламенте.