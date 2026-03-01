Бедзекки выиграл Гран-при Таиланда, оба Маркеса сошли
В воскресенье, 1 марта, в Бурираме состоялась основная гонка первого этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Таиланда, победу в которой одержал итальянец Марко Бедзекки. Вторым к финишу пришёл испанец Педро Акоста, третьим финишировал его соотечественник Рауль Фернандес.
MotoGP 2026. Этап 1, Бурирам, Таиланд
Гран-при Таиланда. Гонка
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
39:36.270
2
Педро Акоста
KTM
+5.543
3
Рауль Фернандес
Aprilia
+9.259
Оба брата Маркеса — и Алекс, и Марк, сошли с дистанции.
MotoGP. Гран-при Таиланда. Гонка
1. Марко Бедзекки («Априлия») — 39:36.270.
2. Педро Акоста («КТМ») +5.543.
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +9.259.
4. Хорхе Мартин («Априлья») +12.182.
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +12.411.
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +16.845.
7. Брэд Биндер («КТМ») +17.363.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +18.227.
9. Франческо Баньяя («Дукати») +18.340.
10. Лука Марини («Хонда») +19.101.
