«Потребуется время, чтобы привыкнуть». Ферстаппен — о новом регламенте Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о новом регламенте Формулы-1.

«Будет сложно следить за гонками и трудно объяснять происходящее. Это главное. В конце концов, это всё ещё болид Формулы-1, гоночная машина, и мы всё так же будем принимать участие в квалификации и гонке. Но всем потребуется время, чтобы ко всему привыкнуть. Если заводить речь про обгоны, то я не знаю, как всё сложится. У нас у всех всё ещё остаются вопросы. С другой стороны, оттого и возникает интерес и желание включить трансляцию.

У нас есть определённое количество энергии, которое можно использовать в течение круга. И всё зависит от того, насколько хороший у тебя двигатель и насколько эффективна твоя машина на прямой. Многое должно сойтись. Но раз теперь можно открывать антикрылья на прямых, то подход к обгонам и обороне изменится. Вопрос в том, насколько сильно получится использовать батарею – ведь её ресурс весьма ограничен. Пока остаются вопросы», – приводит слова Ферстаппена Autosport.