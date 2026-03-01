Скидки
Уилл Бакстон: «Астон Мартин» оказался проигравшим на тестах

Уилл Бакстон: «Астон Мартин» оказался проигравшим на тестах
Бывший ведущий F1TV, эксперт Уилл Бакстон высказался о ситуации в команде «Астон Мартин».

«Кто оказался проигравшим на тестах? «Астон Мартин». Они провели ужасные предсезонные тесты. Должен же был получиться болид, ведь так? Болид Эдриана Ньюи. Средств не жалели. «Хонда» вернулась в спорт, причём на постоянной основе. И именно двигатель «Хонды» стал главной проблемой.

Если вспомнить последний раз, когда произошли такие же крупные изменения в правилах, то «Хонда» была с «Маклареном». Они допустили большую ошибку, и теперь кажется, что они сильно проиграли. Они не просто отстают по темпу, но и обладают мотором, который оказался ненадёжным. В последний день тестов они проехали всего шесть кругов», – приводит слова Бакстона Motorsport.

