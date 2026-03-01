«Ещё никогда так не тренировался». Хэмилтон — о подготовке к сезону-2026

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей подготовке к сезону-2026 Формулы-1.

«Я ещё никогда не тренировался так много в межсезонье. Я упорно тружусь каждый день, чтобы начать этот сезон, будучи как никогда сильным.

В работе с весами, кардио, арстяжкой и силовой подготовкой всё строится на прогрессе, выносливости и умении идти дальше, чем вчера. Скоро увидимся, Мельбурн», – написал Льюис Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1, отметив, что не собирается покидать чемпионат.