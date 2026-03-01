Резервист «Астон Мартин»: Ньюи прибыл немного поздно

Резервист «Астон Мартин» Стоффель Вандорн высказался о сложностях команды.

«Участвовать в Формуле-1 непросто. Это сейчас одна из самых конкурентоспособных категорий, здесь многое быстро меняется. Если посмотрите на «Макларен», то пару лет назад они были последними. Затем же они внезапно превратились в побеждающий коллектив. Всё может быть. У нас есть Эдриан Ньюи. Я знаю, что он прибыл немного поздно, так что пока не помог. Но, по крайней мере, чувствуется позитивный импульс, который может всё изменить.

Сейчас нам нужно сконцентрироваться на работе и найти скорость. Наши тесты вышли сложными. Мы не на желаемом уровне, так что впереди много работы. Будет много доработок в области шасси. Непросто проходит и интеграция «Хонды». Нам нужно и в этом добиться прогресса. Надеюсь, мы сделаем несколько шагов вперёд. Смена регламента прошла непросто, не так легко, как нам хотелось бы, скажем так», — приводит слова Вандорна GPBlog.