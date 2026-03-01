Скидки
Экклстоун высказался о фаворитах сезона-2026 в Формуле-1

Экклстоун высказался о фаворитах сезона-2026 в Формуле-1
Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о ситуации вокруг неудачных тестов команды в Бахрейне и отметил, что высокий уровень по итогам тестов показала «Феррари».

«Тот факт, что в битве за титул всегда чего-то не хватает, лучше всего иллюстрирует пример «Феррари». Команда ищет недостающие кусочки пазла почти 20 лет, хотя у коллектива лучшие условия, лучшие пилоты и необходимые деньги.

Титул в Формуле-1 нельзя купить. Если всё не складывается идеально, ты будешь гнаться за большим успехом всю жизнь. Вот почему мне жаль Лоуренса Стролла», – приводит слова Берни Экклстоуна издание Blick.

Берни Экклстоун отреагировал на критику Фернандо Алонсо новых болидов
