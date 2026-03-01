Скидки
Роб Смедли сравнил молодого Фернандо Алонсо с Максом Ферстаппеном

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли высоко оценил профессионализм двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Специалист сравнил испанца с четырёхкратным чемпионом мира и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Он выкладывается каждый день. Никогда не берёт выходной», — приводит слова Смедли издание SoyMotor в своём аккаунте в социальной сети Х.

Он также вспомнил период совместной работы в Маранелло.

«В то время Фернандо был машиной. Тогда наличие такого гонщика в болиде было равносильно тому, как если бы сейчас за рулём был Макс», — добавил Смедли.

Алонсо выступал за «Феррари» с 2010 по 2014 год. За это время испанец трижды становился вице-чемпионом мира.

