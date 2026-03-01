Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

WEC опубликовал заявление на фоне кризиса на Ближнем Востоке перед стартом сезона в Катаре

WEC опубликовал заявление на фоне кризиса на Ближнем Востоке перед стартом сезона в Катаре
Комментарии

Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) выступил с официальным заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Под вопросом оказалось проведение предсезонных тестов и первого этапа сезона в Катаре.

Тесты Prologue должны пройти 22-23 марта на трассе «Лусаил», а гонка Qatar 1812 km запланирована на 26-28 марта. Однако военные действия между США, Израилем и Ираном ставят под сомнение возможность проведения мероприятий. В регионе зафиксированы ракетные удары, аэропорты Дубая и Абу-Даби повреждены, воздушное пространство закрыто.

«ФИА WEC внимательно следит за текущей ситуацией на Ближнем Востоке, процесс тщательной оценки продолжается уже несколько недель. Безопасность наших участников, персонала и болельщиков остаётся нашим абсолютным приоритетом. В связи с этим руководство WEC находится в постоянном прямом контакте с соответствующими органами Катара», — говорится в заявлении чемпионата.

В организации также сообщили, что ежедневно оценивают ситуацию и будут предоставлять обновлённую информацию по мере необходимости.

Осложняет ситуацию тот факт, что значительная часть оборудования уже находится в регионе: несколько производителей недавно проводили тесты в Катаре, а другие команды должны были работать в Бахрейне в ближайшие две недели.

Материалы по теме
Формула-1 и ФИА выпустили заявление на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android