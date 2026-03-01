WEC опубликовал заявление на фоне кризиса на Ближнем Востоке перед стартом сезона в Катаре

Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) выступил с официальным заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Под вопросом оказалось проведение предсезонных тестов и первого этапа сезона в Катаре.

Тесты Prologue должны пройти 22-23 марта на трассе «Лусаил», а гонка Qatar 1812 km запланирована на 26-28 марта. Однако военные действия между США, Израилем и Ираном ставят под сомнение возможность проведения мероприятий. В регионе зафиксированы ракетные удары, аэропорты Дубая и Абу-Даби повреждены, воздушное пространство закрыто.

«ФИА WEC внимательно следит за текущей ситуацией на Ближнем Востоке, процесс тщательной оценки продолжается уже несколько недель. Безопасность наших участников, персонала и болельщиков остаётся нашим абсолютным приоритетом. В связи с этим руководство WEC находится в постоянном прямом контакте с соответствующими органами Катара», — говорится в заявлении чемпионата.

В организации также сообщили, что ежедневно оценивают ситуацию и будут предоставлять обновлённую информацию по мере необходимости.

Осложняет ситуацию тот факт, что значительная часть оборудования уже находится в регионе: несколько производителей недавно проводили тесты в Катаре, а другие команды должны были работать в Бахрейне в ближайшие две недели.