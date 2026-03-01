Скидки
Пилот Ф-2 Цолов: Марко перед уходом из «Ред Булл» заверил, что всё остаётся по-прежнему

Пилот академии «Ред Булл» Никола Цолов рассказал о разговоре с бывшим советником команды Хельмутом Марко накануне объявления о его уходе. Австриец покинул структуру по окончании сезона-2025, но, по словам болгарского гонщика, система подготовки пилотов не изменилась.

«Он позвонил мне, кажется, за день до того, как объявили о его уходе. Я был в Абу-Даби на тестах, и он по сути сказал мне: «Всё остаётся по-прежнему. Ты должен показывать результат, должен выигрывать гонки, это самое главное». Он сказал, что в прошлом году в Формуле-3 я справился хорошо, и всё, чего он ждёт, — чтобы я сделал это снова, ничего больше не должно меняться.

Действительно, с момента его ухода всё осталось практически так же. Ему удалось выстроить структуру, которая продолжает работать до сих пор, это хорошо», — приводит слова Цолова издание PlanetF1.

В 2026 году 19-летний Цолов выступает в Формуле-2 за Campos. По итогам дебютного сезона в Формуле-3 он занял второе место в личном зачёте.

