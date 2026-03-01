Скидки
В «Альпин» считают, что Франко Колапинто прибавит в сезоне-2026

В «Альпин» считают, что Франко Колапинто прибавит в сезоне-2026
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен выразил уверенность, что аргентинский пилот Франко Колапинто сможет прогрессировать по ходу предстоящего сезона Формулы-1.

«Не секрет, что прошлогодняя машина имела ряд внутренних проблем, и мы абсолютно точно исправили некоторые из них с новой машиной. Пилоты теперь гораздо увереннее проходят поребрики и не жалуются на жёсткость подвески. Думаю, это связано с уходом из эры граунд-эффекта — некоторые большие недостатки устранены.

Франко — талант. Возможно, он «медленно разгорается» и прогрессирует медленнее, чем некоторые другие, но в прошлом году мы видели несколько его хороших гонок, особенно в сравнении с Пьером. К сожалению, в прошлом сезоне это было наше единственное мерило, потому что мы были в конце пелотона. Но сейчас думаю, Франко будет прибавлять со временем. Мы уже видим это, если мы дадим ему машину получше, а я уверен, что это так, увидим его лучшие качества», — приводит слова Нильсена издание RacingNews365.

«Кто знает, правильное ли это решение?» В «Альпин» высказались о заднем антикрыле
