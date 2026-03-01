Скидки
Мик Шумахер сошёл на первом круге дебютной гонки в IndyCar

Комментарии

Немецкий пилот Мик Шумахер не смог завершить свою первую гонку в IndyCar — на первом круге Гран-при Сент-Питерсберга он попал в аварию по вине другого гонщика.

Гонка проходит в эти минуты на городской трассе в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США). Шумахер стартовал с 21-й позиции, отыграл несколько мест и боролся во второй десятке пелотона.

На подходе к одному из поворотов Стинг Рэй Робб пошёл в агрессивную атаку на Сантино Ферруччи. При манёвре Робб заблокировал переднее правое колесо и по прямой врезался в стену, выбив соперника. Шумахер, ехавший позади этой пары, не успел среагировать и влетел в автомобиль Ферруччи.

На момент написания заметки пелотон возглавляет Скотт Макглоклин.

Ральф Шумахер: не понимаю переход Мика в IndyCar, гонки на овалах опаснее
Комментарии
