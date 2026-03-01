Скидки
Норрис — о защите титула: сделаю всё возможное, но это новый сезон с новыми вызовами

Норрис — о защите титула: сделаю всё возможное, но это новый сезон с новыми вызовами
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис высказался о предстоящей защите титула в сезоне-2026 на фоне предсезонных тестов в Бахрейне, где «Макларен» выглядел быстрым, но уступил темпу лидеров.

«Честно говоря, не думаю, что есть какая-то ответственность… В смысле, ответственность есть всегда. Но я сделаю всё возможное, чтобы защитить титул и продолжить побеждать. Однако это новый сезон с множеством новых вызовов. Всё не так просто, как продолжить с того места, где мы остановились в прошлом году, и сказать, что всё будет так же. Судя по тому, что мы видим сейчас, нам нужно довольно серьёзно улучшить машину, если мы хотим бороться и чувствовать уверенность перед первой гонкой.

Я чувствую уверенность. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Прошлый сезон и победа в чемпионате определённо дали мне эту уверенность. Приятно осознавать, что я сделал это один раз, верю, что могу сделать это снова. Но сезон длинный, сделаю свою часть работы. Вместе с командой мы сделаем всё, чтобы дать себе лучшую возможность повторить успех», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.

