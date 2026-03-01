Скидки
Возлюбленная Шарля Леклера Александра сменила фамилию в соцсетях

Возлюбленная Шарля Леклера Александра сменила фамилию в соцсетях
Комментарии

Александра Сен-Млё, возлюбленная пилота «Феррари» Шарля Леклера, сменила фамилию в социальных сетях на Леклер, тем самым подтвердив слухи о бракосочетании пары.

Напомним, в субботу, 28 февраля, в социальных сетях появились фото и видео, на которых Леклер и его возлюбленная были запечатлены за рулём Ferrari 250 Testa Rossa в Монако. До сих пор от пары не было официальных заявлений.

Отношения пары впервые попали в поле зрения общественности в мае 2023 года во время уикенда Гран-при Монако. С тех пор Сен-Млё регулярно появлялась вместе с Леклером в паддоке, став одной из самых популярных пар в Формуле-1.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер женился на Александре Сен-Млё — источник

Леклер и его невеста в белом платье замечены в Монако:

